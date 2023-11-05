"Лучшее из всего". Рыбакина сделала заявление после итогового турнира WTA

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина высказалась в своих социальных сетях об итоговом турнире WTA в Канкуне (Мексика), передает Vesti.kz.

"Брать лучшее из всего и концентрироваться на хорошем. Спасибо Мексике за то, что сделали это пребывание незабываемым и поддержали нас, несмотря на все перепады настроения", - написала Рыбакина в Instagram, прикрепив яркое видео.

Напомним, в матче за выход в полуфинал из группового этапа Рыбакина уступила Арине Соболенко из Беларуси: 2:6, 6:3, 3:6.

Отметим, что в итоговом турнире WTA принимают участие восемь лучших теннисисток мира по рейтингу на данный момент.