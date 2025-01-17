Лучшая теннисистка России высказалась о матче с казахстанкой на Australian Open

Первая ракетка России Дарья Касаткина (№10) высказалась о предстоящем матче против второй ракетки Казахстана Юлии Путинцевой (№23), сообщают Vesti.kz со ссылкой на Gotennis.ru.

"Тут слова тут излишни - просто нужно включать и смотреть (смеется). Потому что последние два наших матча были очень веселые, интересные. Так что довольна тем, что (сыграем) уже в третьем круге, и попробую насладиться этим прекрасным матчем", - заявила Касаткина.

Теннисистки сыграют в третьем круге Australian Open-2025. Матч состоится 18 января.

Напомним, Путинцева в первом круге соревнований обыграла представительницу Армении Элину Аванесян со счетом - 4:6, 7:5, 6:2. Во втором круге казахстанка победила китаянку Чжан Шуай - 6:2, 6:1.

Касаткина в первом круге одолела Викторию Томову - 6:1, 6:3. Во втором раунде россиянка оказалась сильнее китаянки Ван Яфань - 6:2, 6:0.

Australian Open - 2025 в одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Действующей чемпионкой турнира в одиночном разряде является белорусская теннисистка Арина Соболенко.