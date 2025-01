Еще одна сенсация случилась на Australian Open

Шестая ракетка мира из США Джессика Пегула не смогла выйти в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису, передают Vesti.kz.

В матче третьего круга она уступила представительнице Сербии Ольге Данилович (55-я в рейтинге WTA) со счетом 6:7 (3), 1:6.

Теннисистки провели на корте 1 час и 32 минуты. В ходе игры американка сделала один эйс и совершила три двойные ошибки, тогда как сербка выполнила пять подач навылет при одной двойной ошибке.

Следующую игру Данилович проведет с 12-й ракеткой мира из Испании Паулой Бадосой 19 января.

Beaten in the second round of qualifiers in 2024, @danilovic_olga is through to the last 16 in 2025!



The world No.55 defeats No.7 seed Jess Pegula on RLA to cap a wonderful night for Serbian tennis.#AO2025 pic.twitter.com/10GXbCTEI1