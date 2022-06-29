Лучшая теннисистка Казахстана установила уникальное достижение

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина стала лидером мирового женского тенниса по количеству эйсов в сезоне, сообщает пресс-служба ФТК.

В 31 матче 2022 года она наколотила 168 эйсов.

На втором месте находится россиянка Екатерина Александрова, которая в текущем сезоне провела 33 матча и сделала 160 подач навылет. Замыкает тройку лучших гречанка Мария Саккари, в ее активе 151 эйс в 38 играх.

Лидер мужской сборной Александр Бублик к настоящему моменту занимает восьмую строчку по количеству эйсов в мире в сезоне. На его счету их 386 в 31 матче.

Напомним, ранее Рыбакина вышла во второй круг "Уимблдона".