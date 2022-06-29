Первая ракетка Казахстана стартовала с победы на "Уимблдоне"

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина, занимающая 23-е место в мировом рейтинге, удачно стартовала на "Уимблдоне", сообщает корреспондент Vesti.kz.

В первом круге она обыграла 157-ю ракетку мира американку Коко Вандевеге со счетом 7:6(7:2), 7:5.

Встреча длилась 1 час и 41 минуту, в ее ходе Рыбакина сделала 12 эйсов при пяти двойных ошибках, тогда как Вандевеге исполнила восемь подач навылет и допустила всего одну ошибку.

Следующую игру Рыбакина проведет 30 июня с канадкой Бьянкой Андрееску, которая в своем матче победила американку Эмину Бектас (6:1, 6:3).