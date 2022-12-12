Лучшая теннисистка Казахстана приблизилась к топ-20 рейтинга WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновленную версию рейтинга игроков в одиночном и парном разрядах, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Так, первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина поднялась с 22-го места на 21-е, вплотную приблизившись к топ-20 одиночного разряда. А вот Юлия Путинцева сохранила за собой 51-ю строчку.

Первая тройка не претерпела изменений: Ига Швентек (Польша), Онс Жабер (Тунис) и Джессика Пегула (США).

Лучшая казахстанская теннисистка в парном разряде Анна Данилина осталась на 11-й позиции.

В топ-3 без изменений: Катерина Синякова (Чехия), Вероника Кудерметова (Россия) и Барбора Крейчикова (Чехия).