Семикратный победитель турниров "Большого шлема", а ныне эксперт Матс Виландер выразил сожаление, что тунисская теннисистка Онс Жабер в финале "Уимблдона" не смогла обыграть представительницу Казахстана Елену Рыбакину, сообщает "Чемпионат".

Обе спортсменки впервые играли в финале турнира "Большого шлема", а Виландер выбрал своего фаворита.

"Личный хайлайт? Я должен назвать Онс Жабер. К сожалению, она не выиграла, это был хороший финал, она проиграла в трех сетах Рыбакиной. Она дарит теннис Северной Африке, Тунису, африканскому континенту.

Она играет в великолепный теннис. У нее отличные руки, и это просто иная разновидность женского тенниса и тенниса как такового", - заявил Виландер.

Напомним, что Рыбакина в минувшую субботу в финале "Уимблдона" победила Жабер со счетом 3:6, 6:2, 6:2. С 2018 года она представляет Казахстан.

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