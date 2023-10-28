"Красота и элегантность". Рыбакина восхитила публику на презентации итогового турнира в Мексике

Новости спорта Теннис WTA
Вчера 16:00
©twitter.com/UniversTennis

Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина посетила мероприятие в честь открытия Итогового турнира WTA, который состоится в мексиканском Канкуне, сообщают Vesti.kz

Образ Рыбакиной не оставил равнодушным множество поклонников тенниса и СМИ. В Twitter было опубликовано несколько постов, где отмечается восхитительный образ казахстанки и ее элегантность. 

В общении с журналистами Елена опять же была польщена вниманием и рассказала о своих ощущениях перед стартом турнира: 

— На самом деле я впервые в Мексике и в Канкуне. Здесь реально здорово. (Обращается к журналистам): Куда мне смотреть, ребята? Вы меня убиваете (смеется). Мне действительно нравится еда и люди здесь прекрасные. Немного тяжелые условия для игры, но посмотрим, как все сложится на следующей неделе. 

Напомним, что впервые в истории на Итоговом чемпионате WTA в одиночном разряде сыграет представительница Казахстана. Подробнее об этом турнире можете прочитать здесь

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Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан

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