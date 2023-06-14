В команде финалистки "Ролан Гаррос" сделали заявление о вирусе Рыбакиной

Новости спорта Теннис WTA
Сегодня 18:20
©"Ролан Гаррос"

Тренер чешской теннисистки Каролины Муховой, Эмиль Миске, раскрыл информацию о том, что его подопечная заразилась вирусом во время проведения турнира "Ролан Гаррос", сообщает корреспондент Vesti.kz. При этом Мике упомянул первую ракетку Казахстана Елену Рыбакину.

Напомним, сегодня, 3 июня, Рыбакина должна была сыграть за выход в 1/8 финала одиночного разряда против испанки Сары Соррибес Тормо. За 15 минут до матча стало известно о ее отказе.

"У Каролины был тот же вирус, что и у Рыбакиной, но она сопротивлялась и дошла до финала Открытого чемпионата Франции. Она провела два матча, во время которых ее легкие горели от боли. Ее врач сказал, что она может играть, но это будет трудно", - приводит слова Миске Idnes.cz.

Напомним, что Мухова дошла до финала "Ролан Гаррос", где она встретилась с первой ракеткой мира польской теннисисткой Игой Швентек. Встреча спортсменок завершилась победой Швентек со счетом 6:2, 5:7, 6:4.

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Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан Ролан Гаррос

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