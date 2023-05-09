С кем сыграет Рыбакина в первом матче на крупном турнире в Риме?

Сегодня, 9 мая, на турнире WTA 1000 - Internazionali BNL d'Italia (Рим, Италия) состоятся первые матчи основной сетки. Свою игру проведет и соперница шестой ракетки мира казахстанки Елены Рыбакиной по второму кругу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ввиду высокого номера посева казахстанка начнет борьбу за титул со второго круга. А сегодня, ориентировочно в 17:30 по времени Астаны, на одном из кортов сыграют итальянка Жасмин Паолини (№65) и Ван Синьюй (№60) из Китая. Именно победительница этой встречи разделит корт с Рыбакиной во втором круге. С Паолини Рыбакина ни разу не играла, а вот Ван побеждала в 2019-м.

Отметим, что на турнире в Риме в одиночном разряде также выступят Юлия Путинцева и Александр Бублик. Имена их соперников пока неизвестны, но они начнут выступления с первого круга.

Напомним, что с этой недели 23-летняя Елена является шестой ракеткой мира. В прошлом году на турнире в Риме она добралась до третьего круга.