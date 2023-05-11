Казахстанскую теннисистку разгромили на турнире в Риме

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева, занимающая 51-е место в мировом рейтинге, неудачно сыграла во втором круге одиночного разряда на турнире Masters 1000 - Internazionali BNL d'Italia в Риме (Италия), сообщает корреспондент Vesti.kz.

На этой стадии она разгромно уступила пятой ракетке мира - американке Кори Гауфф - 0:6, 1:6.

Встреча длилась 59 минут. В ее ходе Гауфф сделала шесть эйсов при пяти двойных ошибках. Путинцева отметилась лишь одной двойной ошибкой.

В следующем круге Гауфф встретится с победителем пары Кэти Макналли (США) - Мария Боузкова (Чехия).