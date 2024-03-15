Казахстанская теннисистка вышла в полуфинал турнира в США

Новости спорта Теннис WTA
Вчера 08:11
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Лучшая казахстанская парница Анна Данилина вышла в полуфинал турнира в Чарльстоне (США), передают Vesti.kz.

В паре с китаянкой Чжан Шуай она обыграла американский дуэт Далейна Хьюитт/Мария Матеас - 6:1, 3:6, 10:7.

Встреча длилась 1 час и 17 минут.

Данилина и Шуай сделали 1 эйс и совершили 4 двойные ошибки, тогда как соперницы выполнили 4 подачи навылет при 3 двойных ошибках.

В полуфинале Данилина и Шуай сыграют с австралийкой Оливией Гадеки и британкой Оливией Николлс. Матч состоится 15 марта и начнется примерно в 20:00 по времени Астаны.

Метки:
Данилина Анна WTA теннис
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