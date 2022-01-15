Казахстанская теннисистка выиграла турнир в Сиднее

Казахстанка Анна Данилина и бразильянка Беатрис Хаддад Майя стали победителями теннисного турнира WTA 500 в Сиднее (Австралия) в парном разряде, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В финале они обыграли дуэт Вивиан Хайзен (Германия) / Панна Удварди (Венгрия) в трех сетах - 4:6, 7:5, 10:8.

Встреча длилась 1 час и 37 минут. В ее ходе стороны сделали по одной подаче навылет, тогда как Данилина и Майя допустили шесть двойных ошибок против четырех у соперниц.

Для Данилиной это второй успех в карьере. В прошлом году в Польше она завоевала дебютный трофей серии WTA 250.