Казахстанская теннисистка выиграла третий турнир в карьере

Сандугаш Кенжибаева представляющая Казахстан в паре с Илай Йорук из Турции стала победительницей турнира серии ITF категории W15 в парном разряде в Анталии, передает Vesti.kz.

По информации Федерации тенниса Казахстана в финальном матче 19-летняя Кенжибаева и 23-летняя Йорук обыграли Мину Ходжич из Германии и Мари Меттро из Швейцарии 6:4, 5:7, 10:8.

Это уже третий титул Сандугаш в парном разряде под эгидой ITF. С прошлого года Кенжибаева тренируется под руководством молодого казахстанского тренера Артура Хайрутдинова.

Другая казахстанка Аружан Сагандыкова в паре с россиянкой Марией Головиной уступили в финале турнира ITF категории W15 в тунисском Монастире словенке Зиве Фалькнер и сербке Елене Милованович 4:6, 4:6.

В одиночном разряде Аружан дошла до четвертьфинала, где уступила немке Ларе Шмидт (4:6, 5:7).