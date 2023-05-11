Казахстанская теннисистка получила жесткую оценку за выступление на "Мастерсе" в Риме

Новости спорта Теннис WTA
Вчера 20:24
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Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева, занимающая 51-е место в мировом рейтинге, потерпела разгромное поражение от американки Кори Гауфф на турнире Masters 1000 - Internazionali BNL d'Italia в Риме (Италия), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Это был матч второго круга в одиночном разряде.

Организаторы турнира следующим образом отреагировали на исход этой игры:

"Кори проводит мастер-класс. Справляется с задачей за 59 минут, побеждая Путинцеву - 6:0, 6:1".

В следующем круге, 13 мая, Гауфф встретится с Марией Боузковой из Чехии.

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Метки:
Путинцева Юлия WTA

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