Казахстанская теннисистка поднялась в мировом рейтинге

Новости спорта Теннис WTA
Сегодня 14:21
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Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновленную версию рейтингов в одиночном и парном разрядах, сообщают Vesti.kz.

Что касается представительниц Казахстана, то Юлия Путинцева поднялась с 61-го на 58-е место.

Топ-3 одиночного разряда остался без изменений: Ига Швентек (Польша), Арина Соболенко (Беларусь) и Джессика Пегула (США).

Первая ракетка страны Елена Рыбакина сохранила за собой четвертую строчку.

Лучшая казахстанская теннисистка в парном разряде Анна Данилина опустилась с 24-й на 25-ю позицию.

Лидеры в топ-3 те же: Катерина Синякова (Чехия), Джессика Пегула (США) и Коко Гауфф (США).

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Метки:
Путинцева Юлия Рыбакина Елена WTA Казахстан Данилина Анна

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