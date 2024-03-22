Казахстанская теннисистка оформила громкую сенсацию на турнире в США

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©IG/yulia_putintseva

68-я ракетка мира казахстанка Юлия Путинцева пробилась в третий круг престижного турнира WTA 1000 - Miami Open в Майами (Флорида, США). Ее соперницей по второму раунду была 15-я ракетка мира из России Людмила Самсонова, сообщают Vesti.kz.

Матч между 29-летней Путинцевой и 25-летней Самсоновой закончился победой казахстанки в трех сетах - 6:1, 4:6, 6:3. Игра продолжалась два часа и 23 минуты. На счету победительницы два эйса, ни одной двойной ошибки и шесть реализованных брейк-поинтов из 14.

Это был первый очный матч между Юлией и Людмилой. Теперь за выход в 1/8 финала Путинцева поспорит с бельгийкой Грет Миннен (№79). С ней казахстанка прежде тоже не играла.

Любопытно, что 26-летняя Миннен проиграла в квалификации, но затем получила второй шанс после того, как с турнира снялась 18-я сеянная чешка Барбора Крейчикова. Получается, что Миннен не только получила второй шанс, но и сразу оказалась во втором круге на месте сеянной теннисистки. На этой стадии она переиграла украинку Лесю Цуренко (№40) - 7:5, 6:1.

Напомним, что в женском одиночном разряде также выступает первая ракетка страны Елена Рыбакина (№4).

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теннис теннис большой WTA Путинцева Юлия Казахстан Россия Рыбакина Елена США

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