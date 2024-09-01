Казахстанская теннисистка добилась сенсации и вышла в 1/8 финала US Open

Казахстанка Анна Данилина (№48 в паре) вышла в третий раунд US Open в женском парном разряде. В Нью-Йорке (США) она выступает в дуэте с россиянкой Ириной Хромачевой (№40 в паре), сообщают Vesti.kz.

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Соперницами казахстанско-российской пары были четвертые сеяные турнира - американки Дезире Кравчик (№7 в паре) и Кэролайн Доулхайд (№9 в паре).

Игра завершилась сенсационной победой Данилиной и Хромачевой - 6:3, 6:4. Теперь они сыграют в 1/8 финала, где им предстоит встретиться с Терезой Михаликовой (№52 в паре) из Словакии и Оливией Николлс (№54 в паре) из Великобритании.

Добавим, что 29-летняя Данилина также продолжает защищать титул US Open в смешанном разряде (микст). Сегодня она вместе с финном Харри Хелиоваарой сыграет за выход в четвертьфинал соревнований.

Анна является единственной представительницей Казахстана, за исключением юниоров, которая продолжает свой путь на заключительном турнире "Большого шлема" в этом году.