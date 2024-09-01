Топовая казахстанская теннисистка извинилась за свое поведение

Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева (№32) попросила прощения за свое поведение перед девочкой, подающей мячи во время матчей US Open. В игре третьего раунда между ней и Жасмин Паолини (№5) произошел неоднозначный инцидент, передают Vesti.kz.

В один из моментов матчей, перед подачей Путинцевой, девочка-болгерл встала перед теннисисткой и, как обычно, предложила ей мячи. Казахстанка стояла на месте и никак не реагировала на происходящее, смотря в одну точку. Когда растерянная девочка бросила ей мяч - Юлия не двинулась с места и мяч отскочил от ее тела в другую сторону.

Только спустя несколько секунд, когда мячей у болгерл уже не осталось, Путинцева сама подняла два мяча. Любители тенниса, обсуждавшие инцидент в соцсетях, обвинили казахстанку в неуважении к труду детей, подающих мячи.

"Я хочу извиниться перед болгерл за то, как себя вела. Честно говоря, дело было не в ней. Я была очень зла на себя за то, что не выиграла гейм с брейк-пойнта, а потом была опустошена и погрузилась в свои мысли, что даже не обращала внимания на то, что происходит и кто подает мне мяч", - объяснилась Юлия в своих соцсетях.

Напомним, что Путинцева проиграла Паолини в двух партиях и завершила свои выступления в Нью-Йорке (США).