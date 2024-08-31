Путинцева в матче с пятой ракеткой мира определила участницу 1/8 финала US Open

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (№32) сыграла в матче третьего тура US Open, сообщают Vesti.kz.

Соперницей Путинцевой была пятая ракетка мира итальянка Жасмин Паолини. Первый сет остался за оппоненткой казахстанки - 6:3, а во втором Паолини выиграла - 6:4 и вышла в четвертый круг соревнований.

Путинцева завершила выступление на "Открытом чемпионате США".

Ранее, вторая ракетка Казахстана на US Open обыграла Линду Носкову из Чехии - 7:6, 6:4 и китаянку Синьюй Ван - 6:1, 7:6.

Паолини в следующем круге сыграет с чешской теннисисткой Каролиной Муховой.