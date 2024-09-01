Казахстанские юниоры узнали своих соперников на US Open

Четыре представителя Казахстана выступят в юниорском турнире US Open. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о том, кто представит страну на "Большом шлеме" в Нью-Йорке (США).

Два теннисиста из Казахстана попали в сетку турнира среди юношей, еще две представительницы страны есть в соревновании среду девушек.

На US Open сыграет 16-летний карагандинец Амир Омарханов (№14 в юниорском рейтинге ITF), посеяный под десятым номером. Его соперником в первом круге станет 15-летний бразилец Луис Мигель (№87).

Даниял Рахматуллаев (№82) из Актау, вчера отпраздновавший свое 18-летие, пробился в основную сетку через квалификацию, выиграв два отборочных матча. В первом круге его ждет соперничество с 16-летним Флинном Томасом (№52) из Швейцарии.

У девочек под 14-м номером посеяна 18-летняя уроженка Алматы Соня Жиенбаева (№18). Она в первом круге сыграет со своей ровесницей из Норвегии Эмили Сарц-Лунде (№32).

Другая алматинка - 18-летняя Асылжан Арыстанбекова (№35) - в первом раунде пересечется с 17-летней чешкой Элиской Тихаковой (№39).

Матчи первого круга с участием всех четверых казахстанцев состоятся уже сегодня, 1 сентября.

Отметим, что среди взрослых теннисистов Казахстан на US Open продолжает представлять только Анна Данилина. Причем она все еще в игре сразу в двух разрядах - женской паре и смешанном миксте.