17-летний казахстанец пробился в основную сетку US Open

17-летний казахстанский теннисист Даниал Рахматуллаев вышел в основную сетку юношеского US Open-2024 в Нью-Йорке, передают Vesti.kz.

В финале квалификации одиночного разряда он обыграл марокканца Карима Беннани (№1195) - 7:6 (7:4), 4:6, 10:4.

Соперники провели на корте 2 часа и 14 минут.

Напомним, что в основной сетке Открытого чемпионата США по теннису выступает казахстанка Юлия Путинцева (№32), вышедшая в третий круг соревнований одиночного разряда. На этой стадии она встретится с итальянкой Ясмин Паолини (№5), матч состоится 31 августа.