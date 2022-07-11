Казахстанку Рыбакину сравнили с Джоковичем после победы на "Уимблдоне"

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Сегодня 18:53

Многократная победительница турниров "Большого шлема" Крис Эверт обратилась к казахстанке Елене Рыбакиной и Новаку Джоковичу из Сербии после их побед на "Уимблдоне", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее Джокович поздравил Рыбакину с триумфом, а казахстанка "прокачала" социальные сети после завоевания титула.

"Поздравляем чемпионов "Уимблдона" 2022 года… Сила духа и стойкость исходят от этих двоих… 👏👏👏💪💪💪❤️", - написала легендарная спортсменка.

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Метки:
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Сегодня 18:53
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