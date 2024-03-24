Казахстанка закамбэчила после сенсации на крупном турнире в США

Новости спорта Теннис WTA
Сегодня 08:59
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Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева, занимающая 68-е место в мировом рейтинге, вышла в 1/8 финала турнира серии WTA 1000 в Майами (США), передают Vesti.kz.

В 1/16 финала она обыграла бельгийку Грет Миннен (№79).

Первая партия осталась за казахстанкой - 6:2. Вторую взяла бельгийка - 6:2. В третьем сете Путинцева уступала 3:4, но впоследствии сумела отыграться и дожать соперницу - 6:4.

Встреча длилась 1 час и 43 минуты. В ее ходе Миннен сделала 2 эйса и совершила 4 двойные ошибки. Путинцева выполнила 1 подачу навылет при 2 двойных ошибках. 

Напомним, во втором круге Путинцева одержала сенсационную победу над 15-й ракеткой мира из России Людмилой Самсоновой.

Ранее другая казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (№4) вышла в четвертый круг турнира в Майами, подробности - тут.

Метки:
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