Казахстанка взлетела в чемпионской гонке WTА. Рыбакину потеснила Швентек

Новости спорта Теннис WTA
Вчера 16:34
©WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновленный рейтинг чемпионской гонки сезона 2024 года, сообщают Vesti.kz.

Лучшая казахстанская теннисистка Елена Рыбакина потеряла одну позицию и опустилась на третье место, имея в активе 2043 очков.

Предыдущий лидер - белоруска Арина Соболенко (2455) также опустилась на одну строчку и теперь занимает второе место. Лидерство же в чемпионской гонке захватила первая ракетка мира Ига Швентек (3020) из Польши.

При этом другая представительница Казахстана Юлия Путинцева взлетала на 29 позиций и расположилась на 52-м месте.

Рыбакина обошла Соболенко со Швентек и стала лидером сезона WTA

Напомним, Путинцева дошла до третьего круга турнира в Индиан-Уэллсе, где уступила будущей победительнице - 22-летней Швентек, выигравшей свой 19-й титул в карьере. Рыбакина снялась с турнира из-за проблем со здоровьем.

Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан теннис

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