Казахстанка сотворила сенсацию на турнире за 8 миллионов долларов

Новости спорта Теннис WTA
Сегодня 07:30
©WTA

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева пробилась в четвертьфинал турнира серии WTA 1000 в американском Майами, призовой фонд которого превышает 8,7 миллиона долларов, передают Vesti.kz.

В матче четвертого круга Путинцева, занимающая 68-е место в рейтинге WTA, обыграла 36-ю ракетку мира из Украины Ангелину Калинину со счетом 6:4, 7:6 (7:5). Причем во второй партии казахстанка уступала 2:4, 4:5, 5:6, но сумела отыграть сетбол и взять тай-брейк.

Матч продолжался два часа и 21 минуту. Теперь счет в личных встречах стал 3:1 в пользу представительницы Казахстана

В четвертьфинале Miami Open Путинцева сыграет с победительницей пары Виктория Азаренко (Беларусь) - Кэти Бултер (Великобритания).

Добавим, что в 1/4 финала турнира в Майами пробилась и первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина.

Метки:
Путинцева Юлия WTA теннис
Новости
Сегодня , 08:45
WTA
Елена Рыбакина сделала неожиданное признание
Сегодня , 08:15
WTA
Рыбакина повторила рекорд Швентек и вошла в топ-3
Сегодня , 08:00
WTA
Сенсацией и вылетом первой ракетки мира обернулся матч турнира с участием Рыбакиной
Сегодня , 07:30
WTA
Казахстанка сотворила сенсацию на турнире за 8 миллионов долларов
Сегодня , 07:15
WTA
Елена Рыбакина вышла в 1/4 финала турнира в Майами
Вчера , 18:57
WTA
Соболенко не допустили до Олимпиады-2024. Известна причина
Вчера , 10:00
WTA
Прямая трансляция матча Елены Рыбакиной против финалистки US Open
24 марта, 15:19
WTA
Соболенко устроила истерику после сенсации на турнире с участием Рыбакиной
24 марта, 14:59
WTA
Рыбакиной отдали финал крупного турнира в США
24 марта, 12:08
WTA
Нервный срыв Елены Рыбакиной попал на видео
© 2008 - 2024 ТОО «EML»