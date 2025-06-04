WTA
Вчера 18:40

Казахстанка преподнесла сенсацию и вышла в полуфинал Ролан Гаррос

©rolandgarros.com

Казахстанская теннисистка Анна Данилина вместе с сербкой Александрой Крунич вышли в полуфинал Открытого чемпионата Франции (Ролан Гаррос) в парном разряде, передают Vesti.kz.

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В 1/4 финала казахстанско-сербский дуэт обыграл первую сеяную пару турнира - Катержину Синякову (Чехия) и Тейлор Таунсенд (США) в трех сетах со счетом 7:5, 4:6, 6:2.

За выход в финал Ролан Гаррос-2025 Данилина и Крунич сыграют с норвежско-японским дуэтом - Ульрикке Эйкери и Эри Ходзуми.

Напомним, Анна Данилина является первой ракеткой Казахстана в парном разряде: она занимает 17-е место в рейтинге WTA.