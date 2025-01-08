Казахстанка одержала громкую победу и установила рекорд! Впереди историческое достижение?

Казахстанка Юлия Путинцева (№25) пробилась в четвертьфинал турнира WTA 500 в Аделаиде (Австралия). Она добилась крупной победы над трехкратной финалисткой турниров "Большого шлема" Онс Жабер (№40) и оказалась в восьмерке лучших. Корреспондент Vesti.kz рассказывает об этом и новом рекорде Юлии.

В первом круге соревнований вторая ракетка Казахстана без проблем обыграла хорватку Донну Векич (№19) - 6:2, 6:3. Достаточно уверенная победа, несмотря на солидный рейтинг соперницы.

Во втором круге Юлии противостояла представительница Туниса Жабер. Сейчас она лишь 40-я в рейтинге, но это не отменяет ее заслуг прошлых лет, когда она трижды добиралась до финалов на "Больших шлемах" (2022-2023). В том числе играла в финале Уимблдона-2022, проиграв казахстанке Елене Рыбакиной.

Путинцева и Жабер встретились в четвертый раз в карьере, и в трех предыдущих встречах Онс выигрывала в двух сетах. В этот раз казахстанка оказалась сильнее - 6:2, 6:4. Юлии хватило одного часа и 21 минуты.

На первом же турнире нового года Путинцева добралась до четвертьфинала. За выход в полуфинал она сыграет с россиянкой Дианой Шнайдер (№13), чемпионкой четырех турниров WTA прошлого года, а также серебряной призеркой Олимпиады-2024 в парном разряде. В первом круге она обыграла чешку Катерину Синякову (№46), с которой обменялась "баранками" - 6:3, 0:6, 6:0.

В 1/8 финала россиянка сыграла с другой чешкой, чемпионкой Уимблдона-2023 Маркетой Вондроушовой (№39). Она проиграла первый сет - 4:6, а во втором, при счете 1:1, Вондроушова отказалась от продолжения встречи из-за проблем со здоровьем.

30-летняя Путинцева и 20-летняя Шнайдер уже играли друг с другом - на турнире в Осаке (Япония) в 2023 году победу праздновала казахстанка - 6:2, 6:3. Сейчас же, с учетом уверенной игры Юлии (две победы над громкими соперницами без потерь сета) и неоднозначных показателей Шнайдер (2:2 по сетам и проход в четвертьфинал на отказе соперницы), - казахстанку вполне можно считать фаворитом. Да и счет личных встреч говорит за нее.



В Live-рейтинге Путинцева уже поднялась на рекордное для себя 24-е место. А если она добьется успеха в противостоянии с Шнайдер, то вовсе может оказаться в топ-22. В лучшем случае, если Юлия выиграет турнир, она сможет рассчитывать на дебют в топ-20 со следующей недели и 18-ю строчку в мировом рейтинге WTA.

Отметим, что выше Путинцевой в мировой табели о рангах находится лишь одна казахстанка - и это Рыбакина (№6).

Добавим, что борьбу за титул продолжают три теннисистки из топ-10: американки Джессика Пегула (№7) и Эмма Наварро (№8), а также россиянка Дарья Касаткина (№9).