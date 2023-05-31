Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева отреагировала на выход в третий круг женского одиночного разряда "Ролан Гаррос", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Путинцева во втором круге одолела 19-ю ракетку мира китаянку Чжэн Циньвэнь.

"Хороший день в офисе! #продолжаембороться", - написала Путинцева под публикацией в своем Instagram.

В третьем круге соревнований Путинцева, занимающая 58 место в рейтинге WTA сыграет против американки Слоан Стивенс (30), которая во втором круге одолела россиянку Варвару Грачеву - 6:2, 6:1.