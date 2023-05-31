Казахстанка эмоционально отреагировала на сенсационную победу в матче "Ролан Гаррос"

Новости спорта Теннис WTA
Вчера 22:45
©instagram.com/yulia_putintseva

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева отреагировала на выход в третий круг женского одиночного разряда "Ролан Гаррос", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Путинцева во втором круге одолела 19-ю ракетку мира китаянку Чжэн Циньвэнь.

"Хороший день в офисе! #продолжаембороться", - написала Путинцева под публикацией в своем Instagram.

В третьем круге соревнований Путинцева, занимающая 58 место в рейтинге WTA сыграет против американки Слоан Стивенс (30), которая во втором круге одолела россиянку Варвару Грачеву - 6:2, 6:1.

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Метки:
Путинцева Юлия WTA Ролан Гаррос

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