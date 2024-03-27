Казахстан оставили без дерби на турнире в Майами

Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева (№68) провела четвертьфинальный матч на турнире WTA 1000 - Miami Open в Майами (Флорида, США), сообщают Vesti.kz.

Соперницей казахстанки была представительница Беларуси Виктория Азаренко (№32). В первом сете при счете 2:1 в пользу Путинцевой матч был остановлен на длительное время из-за поломки программно-аппаратного комплекса. После возобновления игры Азаренко сумела переломить ход встречи. выиграв первый сет со счетом 7:6(4).

Второй сет остался за Путинцевой - 6:1. В заключительном сете Азаренко оказалась сильнее - 6:3. Встреча продолжалась три часа и 45 минут.

В 1/2 финала Азаренко сыграет с победительницей пары Мария Саккари (Греция) - Елена Рыбакина (Казахстан). Девятая ракетка мира и лучшая теннисистка Казахстана встретятся утром 27 марта по времени Астаны.