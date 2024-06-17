Камбэком обернулся матч второй ракетки Казахстана на турнире в Англии

Новости спорта Теннис WTA
Вчера 22:28
©WTA

Вторая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Юлия Путинцева (№41) сыграла 1/8 финала в парах на турнире Rothesay Classic в Бирмингеме (Англия), сообщают Vesti.kz.

Казахстанка в дуэте с россиянкой Анастасией Потаповой встречалась с чешско-российской парой Барбора Крейчикова/Диана Шнайдер.

Первый сет остался за Крейчиковой и Шнайдер - 6:3. Второй вернул в игру Путинцеву и Потапову - 6:1. В третьем казахстанка со своей партнершей одолели соперниц - 10:7.

Игра продолжалась один час и 14 минут.

В 1/4 финала Путинцева и Потапова сыграют с победительницами противостояния Харриет Дарт/Майя Люмсден (обе Великобритания) - Мария Боузкова (Чехия)/Сара Соррибес-Тормо (Испания).

Метки:
Путинцева Юлия WTA теннис

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