"Как мы могли потерять такую теннисистку?!". Ведущая "Матч ТВ" - о победе Елены Рыбакиной над Сереной Уильямс

Ведущая "Матч ТВ" Софья Тартакова поделилась эмоциями от победы первой ракетки Казахстана Елены Рыбакиной над американкой Сереной Уильямс в четвертом круге "Ролан Гаррос", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанская теннисистка впервые в истории обыграла Серену Уильямс

Игра, которая продолжалась 1 час 20 минут, завершилась со счетом 6:3, 7:5 в пользу Рыбакиной, которая впервые в карьере сыграла с Уильямс. В 1/4 финала казахстанка встретится с россиянкой Анастасией Павлюченковой, которая является ее напарницей в парном разряде.

"КАААК мы могли потерять такую теннисистку?! Еще в 2018 году стало понятно, Лена будет Топ. Папа Лены Андрей (экс-продюсер НТВ плюс) просил ФТР $ помочь дочке. Чем все закончилось, вы прекрасно знаете - Рыбакина выступает за Казахстан. А мы продолжаем "достраивать" корты на НТЦ", - написала она в "Твиттере".

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