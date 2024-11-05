"К черту". Тренер Рыбакиной - о ее проблемах

Тренер лучшей теннисистки Казахстана Елены Рыбакиной (№5) хорват Горан Иванишевич поделился мнением о проблемах со здоровьем у своей подопечной и выразил надежду на то, что она может добиться лучших результатов, сообщают Vesti.kz.

"Уверен, что за всем этим стоит какая-то причина. Когда глубже погружусь в этот процесс, тогда узнаю больше. Но, как говорится, к черту тренера, который не может добиться успеха в обоих турах! Нам нужно лучше узнать друг друга. Не буду вдаваться в подробности, но у нее есть возможности для совершенствования в каждом аспекте игры. Она может добиться лучших результатов. Это будет интересно. Знаю, что многим это показалось странным и что люди были удивлены нашим сотрудничеством, но не мне. Я выиграл все с Новаком, поэтому с нетерпением жду этого нового вызова. Честно говоря, во время моего пребывания в ATP-туре никогда не представлял себя в женском, но сейчас не вижу себя в мужском теннисе", - приводит слова Иванишевича Tennis Majors.

Напомним, в этом году Иванишевич прекратил сотрудничество с сербом Новаком Джоковичем, с которым, работал на протяжении пяти лет.

Рыбакина, также в этом году завершила работу с другим хорватским специалистом Стефано Вуковым, который тренировал ее более пяти лет.

Добавим, что Рыбакина лишь недавно вернулась на корт, сыграв два матча в рамках Итогового турнира WTA. Обе встречи она проиграла.

Перед этим, казахстанка в последний раз сыграла в августе, в первом круге US Open - 2024. Она снялась со второго круга, а затем отказалась от участия на турнирах в Сеуле, Пекине и Ухане.