Как изменится рейтинг Рыбакиной после сенсации на Australian Open? Есть два варианта

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№7) гарантированно улучшит свой рейтинг WTA по итогам Australian Open-2025. Но какова будет окончательная позиция - пока неизвестно. Подробнее об этом - в материале корреспондента Vesti.kz.

25-летняя Рыбакина улучшила прошлогодний результат в Мельбурне (Австралия). В прошлом году она проиграла уже во втором круге, а в этот раз добралась до стадии 1/8 финала. Поэтому дополнительные очки казахстанка себе обеспечила.

В Live-рейтинге Елена уже на пятой строчке, перепрыгнув через китаянку Циньвэнь Чжен (№5) и американку Джессику Пегулу (№6). Выше она никак не взберется, но вот потерять одну строчку все еще может.

По итогам Открытого чемпионата Австралии в активе Рыбакиной будет 4893 очка. И у нее идеальные шансы вернуться в топ-5 уже к следующему понедельнику. И есть только один вариант, при котором этого не случится.

Все зависит от выступлений американки Эммы Наварро (№8). Только она способна сдвинуть Рыбакину с пятого места на шестое и не позволить ей вернуться в топ-5 на следующей неделе. Но это возможно только при том случае, если 23-летняя Наварро завоюет свой первый титул на "Большом шлеме". Пока же она дошла только до четвертьфинала, где завтра, 22 января, сыграет с полькой Игой Швентек (№2).

Что касается второй ракетки страны - Юлии Путинцевой (№23) - то она имеет шансы дебютировать в топ-20. Помешать ей может только одна теннисистка - украинка Элина Свитолина (№27). Она может разрушить планы Юлии, если выиграет в завтрашнем матче четвертьфинала у обидчици Рыбакиной - американки Мэдисон Киз (№14).

Если Свитолина выйдет в полуфинал, то Путинцева упадет на 21-е место в Live. Но эта позиция станет рекордной для нее за всю карьеру. Поэтому прогресс обеспечен и Елене, и Юлии. Вопрос лишь в том - на сколько строчек.



Отметим, что идет борьба и за лидерство в мировой классификации. Борьбу ведут Соболенко и Швентек. При равных результатах преимущество будет у Швентек, поэтому Соболенко для сохранения звание лучшей нужно защищать титул в Мельбурне.

Добавим, что Australian Open-2025 в женском одиночном разряде завершится в субботу, 25 января.