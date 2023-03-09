Из-за Рыбакиной? Первая ракетка мира выступила с заявлением

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Сегодня 09:22
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Первая ракетка мира Ига Швентек из Польши поделилась ожиданиями от предстоящего старта на турнире в Индиан-Уэллсе, передают Vesti.kz.

"Я чувствую, что на моей спине есть небольшая мишень, которой не было в прошлом году. Так что это другая ситуация, и мне нужно приспособиться к этому. С другой стороны, я была первой ракеткой почти год, так что у меня уже достаточно опыта, чтобы справиться с этим", - приводит слова Швентек "Чемпионат".

Во втором круге Швентек сыграет с победителем пары Ребека Марасова (Испания) - Питон Стирнс (США). Ига является действующим победителем турнира в Индиан-Уэллсе.

Отметим, что Швентек на своем последнем турнире в Дубае дошла до финала, где уступила Барборе Крейчиковой из Чехии. На Australian Open полька также не смогла выиграть титул, потерпев поражение от казахстанки Елены Рыбакиной.

21-летняя Швентек - победительница трех турниров "Большого шлема" в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции-2020 и 2022, Открытый чемпионат США-2022), финалистка одного турнира "Большого шлема" в парном разряде (Открытый чемпионат Франции-2021), победительница 12 турниров WTA в одиночном разряде.

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Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан

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