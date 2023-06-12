Итальянские фанаты Рыбакиной отреагировали на ее рекорд в мировом рейтинге

Новости спорта Теннис WTA
Сегодня 13:33
©instagram.com/lenarybakinateam

Итальянские поклонники Елены Рыбакиной прокомментировали достижение казахстанской теннисистки в мировом рейтинге. Она поднялась на третье место, это ее лучший результат в карьере, сообщают Vesti.kz.

Рыбакина поднялась на рекордное место в мировом рейтинге

"Несмотря на досадную проблему со здоровьем, которая не позволила ей продолжить выступление на "Ролан Гаррос", наша любимая Елена Рыбакина продолжает продвигаться в рейтинге, достигнув нового рекорда: с сегодняшнего дня она третья в мировой классификации. Браво, Лена!", - говорится в сообщении итальянского фан-клуба в Instagram.

Напомним, Рыбакина должна была сыграть против испанки Сары Соррибес-Тормо в рамках 1/8 финала одиночного разряда, но Елена снялась с "Ролан Гаррос". Тут она объяснила свой отказ от выступления на турнире.

Победительницей Открытого чемпионата Франции по теннису стала полька Ига Швентек, обыгравшая в финале чешку Каролину Мухову со счетом 6:2, 5:7, 6:4.

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Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан

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