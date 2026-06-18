Громкой сенсацией обернулся старт Рыбакиной на турнире за 590 миллионов

Вторая ракетка мира казахстанка Елена Рыбакина не смогла пробиться в четвертьфинал турнира категории WTA 500 в Берлине (Германия), уступив представительнице Филиппин Александре Эале, занимающей 35-е место в мировом рейтинге, передают Vesti.kz.

Казахстанская теннисистка проиграла в двух партиях — 5:7, 4:6.

Упорная борьба в двух сетах

Матч получился напряжённым и прошёл в равной борьбе. В первой партии соперницы долгое время шли практически безошибочно, однако в концовке Эала сумела реализовать свой шанс и вырвала победу со счётом 7:5.

По схожему сценарию развивался и второй сет. Рыбакина пыталась перевести игру в решающую партию, но филиппинка вновь оказалась сильнее в ключевые моменты встречи и закрыла матч со счётом 6:4.

Таким образом, Александра Эала оформила одну из самых громких побед в своей карьере и выбила из турнира вторую ракетку мира.

Кто станет следующим соперником Эалы

За выход в полуфинал турнира филиппинская теннисистка сыграет с восьмой ракеткой мира Элиной Свитолиной из Украины.

В матче 1/8 финала украинка уверенно обыграла представительницу Германии Еву Лис (№80 WTA) в двух сетах — 6:3, 6:2.

О турнире в Берлине

Турнир WTA 500 в Берлине проходит на травяном покрытии и является одним из ключевых этапов подготовки к Уимблдону.

Общий призовой фонд соревнований составляет 1 206 446 долларов США (около 590 миллионов тенге).

Победительница турнира получит 500 рейтинговых очков WTA и 161 310 евро призовых. Финалистке достанутся 325 очков и 99 565 евро.



19-летняя теннисистка обошла Рыбакину и Соболенко в гонке WTA после триумфа на РГ-2026