Громкая сенсация случилась на Уимблдоне с участием Рыбакиной

Вторая ракетка мира Кори Гауфф из США cенсационно вылетела с Уимблдона-2025, проходящего на травяных кортах Лондона, передают Vesti.kz.

В матче первого круга Гауфф встречалась с 42-й ракеткой мира украинкой Даяной Ястремской и уступила ей со счетом 6:7 (3:7), 1:6.

Матч продолжался час 19 минут. За время игры Гауфф выполнила две подачи навылет, допустила восемь двойных ошибок и смогла реализовать единственный заработанный брейк-пойнт. Ястремская подала один эйс, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти.

Таким образом, Ястремская впервые обыграла Гауфф. Предыдущие три встречи были за американкой.

Гауфф - чемпионка последнего турнира "Большого шлема" - "Ролан Гаррос"-2025. Также в активе американки победа на US Open-2023.

Во втором круге Уимблдона-2025 украинка Ястремская встретится с российской теннисисткой Анастасией Захаровой.

Ранее на турнире успешно стартовала первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина, которая разгромила Элину Аванесян из Армении со счетом 6:2, 6:1. Во втором круге третьего в сезоне турнира "Большого шлема" Рыбакина сыграет с гречанкой Марией Саккари.