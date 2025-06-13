Громкая сенсация случилась в четвертьфинале с участием Рыбакиной

Сегодня первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№11) потерпела сенсационное поражение на турнире категории WTA 500 в Лондоне (Великобритания), сообщают Vesti.kz.

Казахстанская теннисистка уступила в четвертьфинале представительнице Германии Татьяне Марии (№86) - 4:6, 6:7 (4:7).

Встреча длилась 1 час 47 минут. Рыбакина подала 10 эйсов и не допустила ни одной двойной ошибки, в то время как Мария выполнила восемь подач навылет и совершила две двойные ошибки.

В полуфинале Мария сыграет с американкой Мэдисон Киз (№ 8), которая в другом четвертьфинале победила россиянку Диану Шнайдер (№12) - 2:6, 6:3, 6:4.

Призовой фонд турнира составляет 1,415 миллиона долларов (около 720,8 миллиона тенге).