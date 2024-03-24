Громкая сенсация определила соперницу казахстанки на турнире в США

Новости спорта Теннис WTA
Сегодня 09:21
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Украинская теннисистка Ангелина Калинина, занимающая 36-е место в мировом рейтинге, преподнесла сенсацию на турнире серии WTA 1000 в Майами (США), передают Vesti.kz.

В 1/16 финала она победила вторую ракетку мира из Беларуси Арину Соболенко - 6:4, 1:6, 6:1.

Соперницы провели на корте 2 часа и 3 минуты. В ходе игры Калинина сделала 1 эйс и совершила 5 двойных ошибок, в то время как Соболенко выполнила 3 подачи навылет при 6 двойных ошибках.

В 1/8 финала, 25 марта, Калинина встретится с казахстанкой Юлией Путинцевой (№68), которая в другом матче обыграла бельгийку Грет Миннен (№79).

В следующий круг турнира в Майами пробилась и Елена Рыбакина (№4), подробности - тут.

Метки:
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