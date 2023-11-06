"Год роста и упорства". Названы главные достижения Елены Рыбакиной

Новости спорта Теннис WTA
Сегодня 16:11
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Популярный Twitter-акааунт (ныне соцсеть X) о теннисе TheTennisLetter рассказал о достижениях первой ракетки Казахстана Елены Рыбакиной в 2023 году, сообщают Vesti.kz.

"Елена Рыбакина выбыла из Итогового турнира WTA. Но этот сезон стал для нее годом роста и упорства.

На Открытый чемпионат Австралии она приехала в ранге 25-й ракетки мира, поскольку не получила рейтинговых очков за победу на "Уимблдоне". Свой матч первого круга она играла на корте №13. Тот, кто принимал это смехотворное решение, даже не представлял, на что она способна.

- Финалистка Открытого чемпионата Австралии (второй финал турнира Большого шлема)

- 1-я казахстанка, вошедшая в топ-10 в одиночном разряде

- 4-1 против первой ракетки мира

- Единственная женщина, выигравшая лва титула WTA 1000 в 2023 году (Индиан-Уэллс и Рим)

- Финалистка Открытого чемпионата Майами

- Впервые в карьере квалифицировалась в финал турнира WTA

- Достигла нового карьерного максимума - третье место в мировом рейтинге

- Единственная женщина, одержавшая две победы над Ариной Сабаленкой и Игой Швентек в 2023 году

"Начали на 13-м корте, теперь мы здесь".

Поздравляю Вас, Лена, с незабываемым сезоном.

Пусть следующий год будет еще лучше", - написано в посте.

Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан

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