Под флаг Казахстана? Теннисистка из России ответила на вопрос о смене гражданства

64-я ракетка мира из России Элина Аванесян в интервью обозревателю "СЭ" Игорю Рабинеру заявила, что не рассматривает варианты смены спортивного гражданства, передают Vesti.kz.

- Не предлагали ли вам спортивное гражданство Армении, откуда ваши корни, или, допустим, Казахстан? Ведь в этом случае вы могли бы уже сейчас претендовать на поездку на Олимпиаду в Париж. Среди российских же теннисисток конкуренция такая, что пока это невозможно.

- Пока ничего подобного не было. Такое не думается и не обсуждается.

Аванесян 21 год. Начала заниматься теннисом в шесть лет, предпочитает грунтовые корты. В мае 2023-го выиграла крупнейший турнир в карьере, завоевав титул серии ITF W100 в Висбадене (Германия). В январе 2024-го на турнире "Большого шлема" Australian Open в первом круге одиночного разряда победила китаянку Бай Чжосюань, а во втором круге обыграла 8-ю ракетку мира из Греции Марию Саккари.