"Эйсы, камбэки и победа". WTA отметила Рыбакину после триумфа на "Уимблдоне"

Триумф казахстанки Елены Рыбакиной на "Уимблдоне" выиграл номинацию от WTA, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Победа казахстанки была признана "Выступлением турнира", где были отмечены все достижения теннисистки.

"Рыбакина пришла на "Уимблдон" незамеченной. Большая часть ее сезона была нарушена проблемами со здоровьем - Covid, аллергии - и она выиграла только один из трех матчей на траве перед чемпионатом.

Неоптимальная подготовка Рыбакиной окупилась неожиданным образом. Ее игра в важных эпизодах, которой ей не хватало какое-то время, вернулась. 23-летняя Рыбакина выиграла все шесть тай-брейков.

Ее подача, плавная, но жесткая. В общей сложности она набрала 53 эйса. Дважды она оказывалась в ситуации проигрывающей: с Айлой Томлянович в четвертьфинале и Онс Жабер в финале. Оба раза Рыбакина корректировала свою тактику и повышала уровень игры, чтобы доминировать до конца матча.

В 2020 году Рыбакина вышла в четыре финала на пяти турнирах, прежде чем разразилась пандемия. Два года спустя, всего лишь во втором своем выступлении в основной сетке "Уимблдона", ее потенциал раскрылся в блестящем походе к ее первому титулу "Большого шлема", - говорится в сообщении.

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