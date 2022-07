Казахстанку Рыбакину сравнили с Джоковичем после победы на "Уимблдоне"

Многократная победительница турниров "Большого шлема" Крис Эверт обратилась к казахстанке Елене Рыбакиной и Новаку Джоковичу из Сербии после их побед на "Уимблдоне", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее Джокович поздравил Рыбакину с триумфом, а казахстанка "прокачала" социальные сети после завоевания титула.

"Поздравляем чемпионов "Уимблдона" 2022 года… Сила духа и стойкость исходят от этих двоих… 👏👏👏💪💪💪❤️", - написала легендарная спортсменка.

Рыбакина "взорвала" Instagram: мощно приумножила подписчиков, есть актеры и футболист "Челси"

Congratulations 2022 Wimbledon champions… Mental strength and toughness reeking out of these two…👏👏👏💪💪💪❤️ @DjokerNole Elena Rybakina https://t.co/nYVenfnFjB