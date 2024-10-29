Eurosport эмоционально отреагировал на возвращение Рыбакиной

Популярный спортивный телеканал Eurosport отреагировал на появление казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) перед стартом Итогового турнира WTA, передают Vesti.kz.

"Смотрите, кто вернулся! Елена Рыбакина вернулась на тренировочный корт в Эр-Рияде для участия в Итоговом турнире WTA", - написал Eurosport в соцсети Х, опубликовав фотографии тренировки.

Итоговый турнир WTA пройдет со 2 по 9 ноября. Для Рыбакиной это будет первый турнир с августа - когда казахстанка снялась US Open с матча второго круга.

Рыбакина второй раз в карьере отобралась на Итоговый турнир WTA. В прошлом году казахстанка впервые приняла участие в WTA Finals, но не смогла выйти в полуфинал.

В этом году призовой фонд турнира составляет рекордные 15,25 миллиона долларов (7 миллиардов тенге).