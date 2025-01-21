Первая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси высказалась об отношениях лучшей теннисистки Казахстана Елены Рыбакиной (№7) с хорватским тренером Стефано Вуковым, сообщают Vesti.kz. Действующая победительница Australian Open рассказала о возможности того, что ее команда сделает татуировки, если она выиграет турнир.

"После того как тренер Елены Рыбакиной сделал татуировку в честь ее победы на Уимблдоне, я сказала им: "Видите, ребята? Это настоящая любовь!" - сказала спортсменка в интервью на корте.

Ранее Рыбакина выразила желание возобновить сотрудничество с Вуковым, который тренировал ее с 2019 по 2024 год и помог завоевать титул на Уимблдоне-2022. Однако Вуков временно отстранен от работы в WTA-туре после скандала, связанного с его увольнением перед прошлым US Open.

Ранее Рыбакина избегала обсуждений причин разрыва с тренером, но в начале 2025 года публично заявила, что Вуков никогда ее не оскорблял и выразила поддержку своему бывшему наставнику. Ранее, были подозрения и слухи об отношениях между Рыбакиной и Вуковым.

К слову, сменивший Вукова другой хорват Горан Иванишевич объявил о прекращении сотрудничества с казахстанкой.