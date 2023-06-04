Популярный спортивный сайт "Чемпионат" представил самые топовые наряды теннисисток на "Ролан Гаррос", сообщает корреспондент Vesti.kz.

В топ самых ярких нарядов попала экипировка первой ракетки Казахстана Елены Рыбакиной.

"У Елены Рыбакиной теперь есть счастливая одежда: она ушла от adidas к Yonex и сделала это ярко. Поклонники теннисистки увидели ее на корте в комплекте из розовой кофты и темно-синих шорт", - пишет портал.

Напомним, сегодня, 3 июня, Рыбакина должна была сыграть за выход в 1/8 финала одиночного разряда против испанки Сары Соррибес Тормо. За 15 минут до матча стало известно о ее отказе.

Рыбакина является первой ракеткой Казахстана и четвертой ракеткой мира. Она считалась одной из фавориток "Ролан Гаррос".