Елену Рыбакину включили в топ теннисисток после снятия с "Ролан Гаррос"

Новости спорта Теннис WTA
Сегодня 11:59
©"Ролан Гаррос"

Популярный спортивный сайт "Чемпионат" представил самые топовые наряды теннисисток на "Ролан Гаррос", сообщает корреспондент Vesti.kz.

В топ самых ярких нарядов попала экипировка первой ракетки Казахстана Елены Рыбакиной.

"У Елены Рыбакиной теперь есть счастливая одежда: она ушла от adidas к Yonex и сделала это ярко. Поклонники теннисистки увидели ее на корте в комплекте из розовой кофты и темно-синих шорт", - пишет портал.

Напомним, сегодня, 3 июня, Рыбакина должна была сыграть за выход в 1/8 финала одиночного разряда против испанки Сары Соррибес Тормо. За 15 минут до матча стало известно о ее отказе.

Рыбакина является первой ракеткой Казахстана и четвертой ракеткой мира. Она считалась одной из фавориток "Ролан Гаррос". 

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Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан

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