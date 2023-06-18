Первую ракетку Казахстана Елену Рыбакину поздравили с днем рождения на Таймс-сквер в Нью-Йорке, сообщает корреспондент Vesti.kz.

17 июня Рыбакиной исполнилось 24 года. На LED-дисплее одной их самых посещаемых улиц мира демонстрировался видеоряд с игрой лучшей теннисистки Казахстанки, на котором перечислялись ее достижения.

Отметим, что ранее таким образом поздравляли с днем рождения казахстанского боксера Геннадия Головкина. Поздравления в его адрес были размещены на экране популярной спортивной арены Madison Square Garden в Нью-Йорке.