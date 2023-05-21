Елене Рыбакиной предрекают новый взлет после триумфа в Риме

Новости спорта Теннис WTA
Сегодня 18:38
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Украинская теннисистка Ангелина Калинина  высказала мнение возможном лидерстве казахстанки Елены Рыбакиной в женском мировом теннисе сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на btu.org.ua.

В финале турнира WTA 1000 - Internazionali BNL d'Italia в Риме (Италия) Рыбакина, занимающая шестое место в мировом рейтинге, обыграла Калинину (47-е место в рейтинге WTA). Украинка снялась с игры из-за травмы левого бедра при счете 6:4, 1:0 в пользу казахстанки.

- Вы говорили, что знаете Елену Рыбакину уже давно и ее пример вас вдохновляет. Какой самый значительный прогресс вы заметили?

- Много лет назад мы играли на турнире, наверное, серии 25К в Китае, где-то 7-8 лет назад, она еще была очень юная. По-моему, она улучшила все аспекты своей игры, начала играть стабильнее, у нее также очень мощная игра, хорошая физическая подготовка. Уже тогда она очень хорошо подавала, но не столь стабильно. Теперь это мощное оружие в его арсенале. Может быть, она станет новой первой ракеткой мира.

Рыбакина выиграла второй титул WTA 1000 в сезоне после Индиан-Уэллса. Теперь она поднимется на рекордное для себя четвертое место в рейтинге.

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Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан

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