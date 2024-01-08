Елене Рыбакиной "изменили" фамилию после триумфа в Брисбене

Новости спорта Теннис WTA
8 января 22:00
©Brisbane International

Фанатский аккаунт лучшей теннисистки Казахстана Елены Рыбакиной в соцсести X (бывший Twitter) пошутил про нее после победы на турнире WTA 500 - Brisbane International в Брисбене (Австралия), сообщают Vesti.kz.

В решающем матче турнира казахстанка обыграла вторую ракетку мира Арину Соболенко из Беларуси - 6:0, 6:3.

Фанатский аккаунт Рыбакиной в шуточной форме отреагировал на публикацию пресс-службы Australian Open, на фото которой казахстанка представлена с титулом, завоеванным в Брисбене.

"Зовите ее Елена Брисбакина", - написал фанатский аккаунт казахстанской теннисистки.

Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 12:22
WTA
WTA прислушалась к Рыбакиной: разработала новые правила
Сегодня , 09:12
WTA
Рыбакину поставили выше первой ракетки мира на Australian Open-2024
Вчера , 10:39
WTA
Вторая ракетка Казахстана сделала суперкамбэк с 0:6 и вырвала победу
Вчера , 10:22
WTA
За вторым титулом? Рыбакина вернулась на корт после триумфа
8 января, 22:00
WTA
Елене Рыбакиной "изменили" фамилию после триумфа в Брисбене
8 января, 16:44
WTA
Елена Рыбакина сотворила историю
8 января, 16:16
WTA
"Мне все равно". Рыбакина высказалась об организаторах Australian Open
8 января, 15:34
WTA
Рыбакина обратилась к казахстанским болельщикам
8 января, 13:55
WTA
Рыбакиной предсказали финал Australian Open и победу над первой ракеткой мира
8 января, 13:22
WTA
Определилась соперница Рыбакиной на старте нового австралийского турнира
© 2008 - 2024 ТОО «EML»